З’явилися фото з акції протесту біля Офісу президента на Банковій, де встановили намети

На Банковій сьогодні ввечері проходить друга частина Порох-майдану. «Рух опору капітуляції» збирається стати з наметами під Офісом президента і чекати там рішень Нормандської четвірки.

З умовою, що якщо буде «зрада» — вони вже завтра, 9 грудня, заблокують урядовий квартал.

«Країна» стежить за подіями в онлайн-репортажі. Ми також публікуємо фотографії з місця події.

Під стінами ВП зібрані спальники. Фото: Страна.иа

Вихід на Лютеранську охорону Нацгвардія — 100 осіб і представники МНС. Фото: Страна.иа

Свободівець Ігор Мірошниченко щось про МВФ розповідає. Фото: Страна.иа

Глава Нацкорпуса Андрій Білецький. Фото: Страна.иа

Так виглядають «намети», які встановлював Нацкорпус. Фото: Страна.иа

Фото: Страна.иа

Бочки стали наповнювати для багаття. Фото: Страна.иа

З’явилися нові намети. Фото: Страна.иа

Фото: Страна.иа