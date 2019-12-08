У поліції розповіли, скільки людей прийшли на Майдан і на Банкову

В акції «Червоні лінії для Зеленського» на Майдані Незалежності в Києві в неділю взяли участь 8 тисяч осіб. На мітингу, який проходить на Банковій ввечері, присутні близько 2 тисяч осіб.

«Анонсоване сьогодні захід на столичному Майдані Незалежності закінчилося. У ньому взяли участь близько 8 тисяч громадян.

Під час заходів на Майдані Незалежності грубих порушень громадського порядку не зафіксовано: на одну особу склали адмінпротокол за дрібне хуліганство.

Зараз під Офісом президента на вул. Банковій масові заходи тривають. В даний час у них беруть участь близько 2 тисяч осіб».

У поліції додали, що в центрі Києва несуть службу поліцейські, нацгвардийци і співробітники ДСНС. Всього протягом дня на охорону правопорядку у Києві заступило півтори тисячі правоохоронців.

Щоб не допускати конфліктних ситуацій, на акції працюють представники поліції діалогу.

У неділю на Майдані Незалежності пройшла акція «Червоні лінії для Зеленського», учасники якої хотіли позначити «червоні лінії» для президента перед зустріччю «нормандської четвірки», яка відбудеться 9 грудня.

З 19 годин на Банковій проходить мітинг, учасники поставили кілька наметів і мають намір залишитися на ніч.