Тимошенко і Вакарчук побоялися вийти на сцену під час акції «Червоні лінії для Зе» на Майдані

Весь досвід проведення переговорів в «Нормандському форматі» за попередні роки показував, що на цих зустрічах не підписувалися змістовні документи, зате спільні рішення пізніше спускалися на рівень Мінської переговорної групи.

Тобто, завтра, навіть, якщо б погодили капитулянтскую програму дій, суспільство про це не повинно було б дізнатися. Були припущення, що зрада нам будуть дозувати протягом декількох місяців, розраховуючи на звикання і втому суспільства, але новини сьогодення свідчать, що все може бути набагато гірше і набагато стрімкіше. Про це у своєму блозі розмірковує політолог Тарас Чорновіл.

Він зазначає, здивувало, що на акцію-попередження, яка насправді нікому не погрожувала, відреагували непропорційно. Такі медіа-атаки в останній раз використовувалися на виборах. Також почали задіювати політиків з відомими іменами для захисту Зеленського. Всі побачили, як раптом пожвавився Саакашвілі і Кравчук.

За словами політолога, також здивувало що на сцену під час акції проти капітуляції побоялися вийти Тимошенко, за спиною якої стоять Коломойський і Новинський, Вакарчук, за плечима якого Пінчук і Ляшко, за спиною якого Ахметов. При цьому Тимошенко і Вакарчук були серед організаторів акції, але нікого з них на Майдані ми так і не побачили. Це теж своєрідна мобілізація олігархів. А її проводять тільки в особливих випадках, тому що дуже дорого обходиться.