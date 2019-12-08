Смерть іншого сіна за рік: сумна історія Трофимчуків, які потерпіли через пожежу в Одесі

Одним із загиблих внаслідок пожежі в економічному коледжі в Одесі ставши 16-річний Кирило Трофимчук. Родина хлопця не полишала надії до останнього. Більшого того, торік вони втратили ще одну 16-річну дитину.

Як Україна дізналася про Кіріла Трофимчука

Сестра хлопця Христина була однієї із тих, хто давав коментарі після трагедії. На місці інциденту вона разом із мамою перебувала ледь не від самого початку. В одному з інтерв’ю вона згадала про свого брата та показала його фото.

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Він – прекрасний. Він – настільки світла людина для мене. Я не можу зараз підбирати слів… Він є, він – живий,

– пригадувала під час пошуків сестра Кіріла.

Коментар Христини Трофимчук про її брата Кирила: відео

Що відомо про загибель Кіріла Трофимчука

У момент займання Кирило перебував на п’ятому поверсі в кабінеті інформатики – у нього мала бути лекція з вищої математики. Одними із останніх його слів телефоном мамі були: «Мамочко, ми горимо. Мі – відрізані… Мамочко, я дуже сильно тебе люблю. Не можу, задихаюся…».

Того ранку ми зідзвонювалися кілька разів. Уперше Кирило подзвонив в 9:43, коли ще їхав до коледжу. Сказавши, що його нудити, і хотів вийти з маршрутки. Альо потім написавши, що все-таки доїде. О 10:01 ще раз подзвонив і сказав: «Я – біля коледжу. У мене паморочиться голова. Може, я не вийду?». Як відчував… Але я сказала, щоб ішов,

– пригадує у коментарі «Фактам» Трофимчук Олена, мати Кирила.

За її словами, о 10:23 телефон хлопця вже був поза зоною доступу. І саме в це час відключилися телефони у інших дітей, хто перебував у момент пожежі разом із Кирилом.

«Останній, хто бачив мого сина, – його однокурсник Ігор. Ігоря витягли з вікна, коли він вже був без свідомості. Він буквально висів на тому вікні. Він розповів: «Ми з Кирилом разом бігли… Потім я повернувся, а його немає. Кричав йому: «Кириле! Кирило!» Але його вже ніде не було. Я сказавши пожежникам, що там залишився хлопчик… «, – додає жінка.

Другий загиблий син за 1,5 роки

На жаль, загибель Кіріла – не перше горе, що спіткало батьківщину Трофимчуків. Його мати явились в місті у у своєму фейсбуці писала, що торік поховала ще одного свого сина – Іллю. Обом на момент смерті було по 16 років.

1 травня 2018 року від страшної хвороби помер брат Кіріла – також 16-річний Ілля

У 2015 році Іллі поставили діагноз саркома Юінга хребта. За життя підлітка боролися 3 рокі та всією Одесою збирали гроші на дорозі лікування. Навіть з’єднання явилася відповідна спільнота у фейсбуці. Відомо, що Ілля був баскетболістом.