У згорілому одеському коледжі не було ніякої пожежної сигналізації

Сьогодні, 8 грудня, стало відомо, що в сумно відомому коледжі в Одесі, де вогонь забрав більше десяти життів, була відсутня сигналізація.

Про це заявив глава ДСНС України Микола Чечоткін.

Чечоткін заявив, що фахівці після огляду місця подій і довгої наради встановили відсутність пожежної сигналізації.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 8 грудня, рятувальники виявили вже 10 загиблих під завалами.

«Постраждало 30 осіб (у лікарнях залишається 9 осіб). Всього з початку розбору завалу було вивезено 936 м3 будівельних конструкцій. Всього до робіт залучено 260 чоловік і 41 одиниць техніки, з них від ДСНС 100 чоловік та 10 одиниць техніки», — сказано в повідомленні.