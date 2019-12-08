Підопічні Генпрокурора Рябошапки відмовляються виконувати його доручення

У справі Сергія Пашинського найбільше здивувало, що групу прокурорів очолив особисто Руслан Рябошапка. Це означає, що люди, які не «на 100 відсотків свої» для Зеленського, ставити підписи під відвертим провальною справою відмовляються. Про це у своєму блозі пише блогер Карл Волох.

Він зазначає, можна сказати навіть простіше: Рябошапке не вдалося змусити когось іншого взяти кінцеву відповідальність за відверто ганебні дії. Карл Волох підкреслює, його цей факт не цікавить з точки зору сили або слабкості доказової бази по справі – вона нульова з самого початку.

Блогер зазначає, тут показово інше: сміливість не виконувати «побажання» високого начальства і не ставити підписи під відверто слабкими, політично вмотивованими звинуваченнями з’являється в українських чиновників і правоохоронців тільки тоді, коли вони відчувають, що влада, яка надає незаконні вказівки – ненадовго і кількість кар’єрних ніштяк від неї не перевищує небезпеку швидкої відповідальності.