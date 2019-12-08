Філарета відправили на пенсію, з почестями і повним пансіоном

Після отримання Томосу колишній патріарх Філарет перестав бути головним у церкві. Предстоятелем став молодий митрополит Епіфаній, а Філарету за заслуги завітали титул «почесний патріарх».

Його це не влаштувало і в квітні-травні він влаштував скандал. Скликав альтернативний собор, який проголосив недійсність об’єднання в ПЦУ і намагався відновити УПЦ КП. Проте йому це не вдалося. Патріархію, як юрособа, все-таки ліквідують, а Філарета підтримали лише одиниці. Як почесного патріарха фактично відправили на почесну пенсію, хто його буде містити, що йому залишиться і чому в ПЦУ його терплять. Про все це читайте в матеріалі LВ.ua.

«Все включено»

Синод Православної Церкви України фактично відправив Філарета на спокій, за світськи – на пенсію. Хоча в самому рішенні Синоду слів «спокій» або «пенсія» ні, стає зрозуміло, що «просто так» фінансові і майнові гарантії йому давати ніхто не буде. У нього тепер де-факто буде гібридний статус – ніби як і не відправлений на пенсію, але фактично на ній. В епоху гібридних зізнань гібридний статус одного з ієрархів – суща дрібниця.

Під нього створять окрему релігійну організацію (місію). Філарет, звичайно не «людина і пароплав», але під його фізична особа створюється окрема юридична особа.

Крім цього, за ним залишиться стало вже прозивним будинок на вул. Пушкінській, 36. Справа в тому, що в православних церквах теж є традиція іменувати офіси та адміністрації своїх керівників за назвою вулиці, де вони розташовані. Про РПЦ кажуть – «в Чистому провулку», точно так само, як про президента України кажуть «на Банковій». Так от про Філарета, УПЦ КП говорили «на Пушкінській».

До речі, збереження будівлі за Філаретом говорить про те, що митрополит Епіфаній не збирається переносити свою резиденцію і адміністративний апарат в колишню патріархію. Це добре, оскільки, по-перше, це певною мірою пов’язувало його стиль політики і філаретівський стиль. А також Епіфаній не буде фізично прив’язаний тільки до одного з колишніх центрів. Для керівника структури, яка створена шляхом об’єднання трьох груп, – це найкращий спосіб зберегти баланс, будувати нову якість і не зациклюватися тільки на одній частині спадщини.

Крім цього за Філаретом залишили Володимирський собор, в якому він служить вже більше півстоліття. Саме громада собору і буде фінансувати спокій і пенсію Філарету.

Прецеденти

Такі розширені права при виході на пенсію раніше нікому не давали. Був приклад, коли архієпископ Херсонський Даміан пішов на спочинок. Йому тоді дозволили і далі служити в кафедральному соборі Херсона і доручили громаді утримувати його. Але там був специфічний контекст. Цю громаду і формував Даміан, а настоятелем того храму є його рідний син священик Іоанн Замараєв. Логічно відправити похилого батьків на утримання сина. Але під Даміана ніхто не створював окремої організації, не передавав йому будинок єпархіального управління.

В УПЦ (МП) і поготів не присуджували пенсій відправленим на спокій єпископам. Правда, там і єпископи частіше йшли на спокій-за скандалів, а не по старості років. Як правило, їх визначали в якийсь монастир. Подібна практика була і в РПЦ до недавнього часу. Але в 2013 р. там прийняли положення, згідно з яким єпископ навіть на пенсії залишався на утриманні єпархії, в якій служив. Йому надається безкоштовно житлоплощу, обслуговуючий персонал, харчування, транспорт та оплата медичних послуг. Ах так, ще й державна пенсія, і фінансовий оклад на рівні архієрейської зарплати. І це при тому, що середній архієрей РПЦ зазвичай має резиденцію в межах єпархії, люксовий автомобіль і квартиру в Москві (ну не в готелі же жити, коли на килим викликають). Це програма мінімум, а програма максимум – нерухомість за кордоном.

Причини

Питання про долю Філарета був каменем спотикання. Прихильники колишнього глави УПЦ КП вважали, що почесного незаслужено обділили, а процес ліквідації Київської патріархії називали спробами «вигнати патріарха Філарета на вулицю». У ПЦУ ж не особливо хотіли конфліктів з Філаретом. Це видно хоча б з тієї позиції, яку займає Синод. У звіті по кожному засіданню вони вказують, що були присутні всі, крім почесного патріарха Філарета, який був відсутній без поважної причини. Це при тому, що Філарет демонстративно заявив, що він більше не є архиєреєм ПЦУ і відновлює КП. При цьому попутно він подав до суду на державу за ліквідацію патріархії як юрособи, вирішивши діяти не тільки в церковному, але і в юридичному вимірі.

Православної Церкви України дуже важливо зберегти Філарета у своєму строю. По-перше, щоб не давати приводу говорити про «розкол серед розкольників». Ця теза використовують в РПЦ, щоб спробувати переконати інші церкви не визнавати ПЦУ – мовляв, у них немає єдності і вони самі будуть дробитися, а значить і визнавати їх не потрібно.

Також для керівництва ПЦУ важливо, щоб Філарет дожив своє життя саме в легітимною, визнаної церкви. Справа в тому, що в Московському патріархаті є одне популярне пророцтво. Мовляв, Аліпія Голосіївська говорила Філарету, що він помре мужиком, тобто не як визнаний архієрей або чернець. Для ПЦУ важливо зберегти Філарета дійсним єпископом, щоб не давати приводу опонентам використовувати це «пророцтво». Адже в разі його виконання у церковників буде можливість легітимізувати всю свою антиукраїнську пропаганду. Саме тому проти Філарета не вживають жодних санкцій, його не забороняють в служінні, з нього не знімають сан, його не зраджують анафемі. Навпаки — йому оформляють почесну пенсію з повним пансіоном, та ще й з такими умовами, яких раніше нікому не надавали. І кафедральний собор у центрі міста, і будівля патріархії, знову ж таки в центрі міста, і юрособа окреме.

Питання в тому, чи погодиться на це ієрарх, який найдовше за тисячу років правил київської церковної кафедри. Здається мені, що свідомість людини, що почав кар’єру ще при Сталіні, не оперує поняттям «колишній» по відношенню до власних патріаршим амбіціям. Хоча і простору для маневру у 90-літнього старця вже не так багато.

Upd. Вже після того, як матеріал був відправлений у редакцію, з’явився коментар самого Філарета. Він дякує Єпіфанія і Синод, що вони його не викинули на вулицю», але все одно обіцяє боротися за Київський патріархат до кінця.

Дмитро ГОРЕВИЙ