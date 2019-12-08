В центре Бердянска заметили дикого хищного зверя (видео)

Горожане не на шутку встревожены увиденным.

Курортный Бердянск буквально атакуют дикие животные. Так, на днях на Приморской площади горожане заметили взрослую лису, которая бегала практически у самой кромки моря.

Местные жители встревожены данной ситуацией, так как хищники могут быть переносчиками бешенства. Стоит отметить, что в минувшие годы в Бердянске было зафиксировано несколько случаев нападения диких животных на людей.

Бешенство- природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание.Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к гибели.

: “Про Бердянск”