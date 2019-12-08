В Минске продолжается акция за независимость Беларуси

Белорусы снова вышли на Площадь.

Вчера в Минске прошла массовая акция протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России. Акция продолжалась около пяти часов и собрала тысячи участников.

Об акции за независимость в центре Минска написали ведущие мировые СМИ. За протестами в Беларуси наблюдает весь мир.

Один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец призвал сегодня в 12:00 на Октябрьской площади в Минске продолжить акцию протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.

Сайт Charter97.org ведет текстовую онлайн-трансляцию событий на улицах Минска.

12:28 Священник Белорусской автокефальной православной церкви читает молитву за Беларусь.

12:26 Звучат лозунги «Нет аншлюсу!», «Верым! Можам! Пераможам!». Начинается митинг.

12:24 Люди идут ко Дворцу республики, чтобы провести там митинг.

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

12:22 На площади уже более 500 человек. Люди скандируют «Никаких союзов с Россией!».

ФОТО: SPRING96.ORG

12:19 Мужчина из Барановичей рассказывает, почему приехал на акцию: «Из-за того, что Лукашенко вчера уехал из Сочи мы не должны останавливаться, нам не нужно успокаиваться, ничего на самом деле не изменилось. Аппетиты Кремля относительно Беларуси не стали меньше и готовность Лукашенко сдать страну осталась прежней. Ему как не было веры, так и нет».

12:16 Павел Северинец делает перекличку, чтобы узнать из каких регионов приехали на акцию люди. Называются много городов Беларуси.

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

12:15 Активистка партии «Народная Грамада, которая держит в руках плакат «Прощай немытая Россия!», призывает белорусов быть более активными и не сидеть в интернете. «Я всегда буду участвовать в акциях протеста, потому что мне не все равно!», – говорит молодая девушка.

12:11 Молодой минчанин говорит журналистам: «Мы имеем сегодня в Беларуси авторитарный режим, как и в России. Но у белорусов больше возможностей изменить ситуацию. Мы не хотим попасть в росийское «болото». Мы разные люди с россиянами, у нас есть культурный контраст, мы должны сами выбирать свою власть и в идеале присоединиться к Европейскому союзу».

12:09 На площади уже находятся около двухсот человек. Люди поднимают национальные флаги, разворачивают плакаты с лозунгами против интеграции Беларуси и РФ.

12:05 Павел Северинец призывает людей не бояться и приходить на площадь. Он напоминает, что сегодня — годовщина распада СССР и подписания Беловежских соглашений. Люди приветствуют его слова лозунгом «Жыве Беларусь!».

ФОТО: «НАША НІВА»

12:03 Люди продолжают подходить на Октябрьскую площадь. Многие набросили на плечи национальные флаги, часть людей подняли флаги. Подошла милиция, требует разойтись. Люди кричат «Жыве Беларусь!» и требуют, чтобы милиционеры с ними разговаривали по-белорусски.

ФОТО: SPRING96.ORG

11:56 Павел Северинец поблагодарил за организацию акций в поддержку независимости Беларуси активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь», Белорусской Христианской демократии, движение «Разам», «Малады Фронт». По его словам, план сегодняшней акции будет озвучен позднее.

11:54 На площади уже находятся лидер БХД Павел Северинец, акивисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Козлов, Василий Жоров, один из лидеров социал-демократической партии «Народная Грамада» Валентин Трокский и другие.