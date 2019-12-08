Джамала в белом костюме показала фигуру

Джамала отбросила стыд и похвасталась фигурой в откровенном боди

Украинская певица Джамала предстала перед поклонниками в светлом наряде, который идеально показал достоинства ее фигуры

Джамала позировала в необычном топе, белых брюках-клеш и в плаще, пишет Рoliteka.net. Артистка стояла приоткрыв губы, а лицо украшал легкий макияж. Выглядела звезда идеально, от нее нельзя оторвать взгляд.

В поста украинская знаменитость раскрыла секрет, как она выбирает образы для концертов. Джа призналась, что не шьет костюмы из ткани, в которой чувствует себя некомфортно. Также сейчас артистка отдает предпочтение брючным костюмам, которые не сковывают ее движений.

Недавно артистка пела в ярком цветном платье, но поняла, что ей в нем не удобно, поэтому сейчас отложила его. А дизайнер звезды сшил ей новый наряд, представленный на снимке.