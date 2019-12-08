Зеленський стоїть перед вибором між капітуляцією і війною — The Washington Post

Коли в понеділок, 9 грудня, президент України — колишній комедійний актор з хлоп’ячим обличчям — вперше особисто зустрінеться з президентом Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) Володимиром Путіним, головною темою для обговорення стануть спроби покласти кінець війні.

Однак набагато більш важливий момент, можливо, буде полягати в тому, який тон буде поставлено в цих відносинах здатний щодо недосвідчений президент України Володимир Зеленський протистояти підлому і расчетливому лідеру Росії.

Мета зустрічі в Парижі — знайти способи покласти кінець війні на сході України, де підтримувані Росією сепаратисти взяли під свій контроль частину українських територій у ході війни, яка триває вже більше 5 років та яка забрала життя понад 13 тисяч осіб.

Зеленський — новачок у політиці, який зіграв роль президента в телесеріалі, перш ніж здобути перемогу на виборах, — відчайдушно прагне завершити цю війну (саме таку обіцянку він дав у ході своєї передвиборної кампанії) і повернути схід України. Однак на цій зустрічі з Путіним позиції Зеленського будуть ослаблені тими підозрами, які Трамп висловив на адресу України. У розслідуванні в рамках процедури імпічменту конгресмени вивчають рішення Трампа призупинити військову допомогу Україні, яка є ключовим противагою впливу Росії, — рішення, яке, імовірно, було спробою змусити влади цієї країни надати президенту США політичну послугу.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон виступлять в ролі посередників на цих переговорах — це буде перша зустріч контактної групи з 2016 року, яка повинна «розтопити» заморожений конфлікт і відродити мирний процес, основи якого були закладені в угодах, підписаних у 2014 і 2015 роках.

Ніяких серйозних проривів не очікується, однак експерти припускають, що деякі позитивні кроки все ж можливі.

У четвер, 5 грудня, радник Зеленського Андрій Єрмак озвучив вимоги України щодо нового перемир’я і обміну ув’язненими в своїй доповіді в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні і пригрозив, що відсутність світу Україна «вибудує стіну» і буде «з нею жити». Ніяких інших подробиць він не повідомив.

У своєму недавньому інтерв’ю журналу Time і кільком європейським виданням Зеленський сказав, що, вирушаючи на переговори, він не довіряє нікому — ні Путіну, ні європейським лідерам.

Зеленський несподівано прийшов до влади на хвилі громадського невдоволення діями українського політичного істеблішменту. І відразу після свого обрання він опинився в центрі вибухнула в США скандалу і процедури імпічменту з-за того, що в ході телефонної розмови від 25 липня Трамп попросив його «зробити нам послугу» і зібрати компрометуючі матеріали на колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера Байдена.

Той телефонну розмову і спроби світової наддержави натиснути на Україну виставили Зеленського в не дуже доброму світлі. Український президент намагається здобути прихильність Трампа, поскаржившись на те, що Франція і Німеччина докладають недостатньо зусиль для того, щоб підтримати Україну. Насправді Європа зробила більший внесок, ніж США: у жовтні спеціальний радник глави Єврокомісії Елмар Брок повідомив в інтерв’ю українському новинному агентству, що з 2015 року Євросоюз надав Україні 18 мільярдів євро (близько 20 мільярдів доларів).

Між тим, як повідомляє видання Defense News, з 2014 року США надали Україні військову допомогу на загальну суму в 1,5 мільярда доларів.

З моменту свого обрання Зеленський вибрав в деякому сенсі трамповскую стратегію спілкування з пресою. Здебільшого він не користується звичними каналами, замість цього викладаючи свої заяви в YouTube на його каналі Зе!Президент. У своїх роликах Зеленський робить заяви, займаючись на біговій доріжці або керуючи автомобілем. Позиціонуючи себе як самого звичайної людини, він одягається просто, майже ніколи не одягає краватку, а часом навіть не голиться.

Але хіба звичайна людина повинен вступати в надзвичайно складні мирні переговори з таким лідером, як Путін, який блискуче розбирається в технічних і військових тонкощах українського конфлікту?

Стратегічне завдання Путіна — зберегти Україну на орбіті Росії і не дозволити їй розвернутися до Заходу в прагненні до більш відкритої демократичної моделі і до ліквідації корупції.

Опоненти Зеленського побоюються, що його відносна недосвідченість може обернутися тим, що він погодиться на дуже серйозні поступки Путіну.

Ще до того, як Зеленський почав грати роль президента в телесеріалі, одного разу він сказав, що готовий на колінах благати Путіна не застосовувати військову силу проти України. (Він сказав це 1 березня 2014 року, через кілька днів після того, як Росія відправила в Крим своїх військових у формі без розпізнавальних знаків, щоб ті захопили урядові будівлі і підняли над ними російські прапори.)

Питання щодо наявності у Зеленського необхідних навичок ведення переговорів були озвучені в ретельно продуманому заяві Міністерства закордонних справ Росії — після того, як Київ і Москва обмінялися укладених на початку вересня. У цій заяві МЗС Росії високо оцінив «розумний підхід і готовність [Зеленського] до компромісу». Критики Зеленського негайно вхопилися за цю заяву, назвавши його доказом готовності українського президента піти на надмірні поступки.

Націоналісти влаштували в Києві демонстрації, протестуючи проти «капітуляції» Зеленського, після того, як він підтримав так звану «формулу Штайнмайера» — план мирного врегулювання, який передбачає проведення виборів у східних областях України, надання їм певної міри автономії та повернення українській владі контролю над кордоном.

Ветерани і націоналісти України виступають проти «формули Штайнмайера», вважаючи, що вона дозволяє легітимізувати дії сепаратистів і дає Путіну можливість отримати те, чого він хоче. Пізніше Зеленський сказав, що «не буде ніякої капітуляції» і не буде ніякого голосування до тих пір, поки не будуть виведені всі збройні формування і Україна не отримає контроль над власною кордоном. Найімовірніше, саме ці два пункти стануть камінням спотикання на переговорах у Парижі в понеділок, 9 грудня.

Вікторія Войцицкая, аналітик і колишній депутат, підтримує реформи, вважає, що існують «гіркі пігулки», які Україна не проковтне — наприклад, амністія для бійців сепаратистських сил. Вона побоюється, що Зеленський не зможе вистояти проти Путіна, коли вони будуть обговорювати умови проведення виборів на сході України.

На її думку, найважливіша задача Зеленського — зробити так, щоб європейські лідери не пом’якшували санкції, введені проти Росії у зв’язку з її діями в Україні, незважаючи на той збиток, який санкції наносять європейським економікам, і Росії показали, що вона неправа.

«Я вважаю, що це надзвичайно зручна платформа для того, щоб чітко і публічно донести до європейських лідерів і до Путіна позицію України. Ось що ми зробили, ось чого ми досягли, — сказала вона в інтерв’ю в Києві. — Україна зробила дуже багато. Це не ми. Мова йде про війну, і за цим столом сидить наш ворог. Це Росія, яка підживлює війну на щоденній основі. Цьому треба покласти край».

Проєвропейський український журналіст Віталій Портніков вважає, що, якщо Зеленський не поступиться Путіну, Москва просто посилить тиск на Україну.

«Український президент опинився перед надзвичайно складним вибором — між капітуляцією і війною», — написав він у своїй статті, опублікованій на сайті ліберальному Grani.ru, який виступає з критикою на адресу Кремля і який був заблокований в Росії.

У листопаді президент Литви Гітанас Науседа зустрівся із Зеленським у Вільнюсі і сказав, що Україна не повинна йти на згубні поступки Росії, «проводячи переговори з досить сильним партнером по переговорах».

Він додав: «Ми не хочемо, щоб ви йшли на поступки, які вам зашкодять».

На думку аналітиків, сильною стороною Зеленського на переговорах з Путіним є те, що він пропонує почати все з початку і що він сильно відрізняється від свого попередника Петра Порошенка, чиї відносини з Росією були токсичними.

Політичний аналітик з Московського центру Карнегі Костянтин Гаазе сказав, що Зеленському необхідно налагодити робочі стосунки з Путіним, щоб врегулювати конфлікт. За його словами, Путін, можливо, буде поважати Зеленського більше, ніж Порошенко. Але Гаазе також вказав на вразливість нового українського президента, стала наслідком процедури імпічменту в США.

«Він розуміє, що його карти краще, ніж карти Зеленського, — зазначив Гаазе. — В результаті вся ситуація зводиться до особистих відносин і того, як вони поговорять. Я думаю, Путін чекає, що, коли двері закриються, Зеленський поведе себе прагматично».

У п’ятницю, 6 грудня, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков висловив «дуже обережний і дуже стриманий оптимізм» щодо поліпшень у відносинах між Москвою і Києвом.

Але незважаючи на більш позитивну атмосферу, на думку аналітиків, руки Зеленського пов’язані протестом багатьох українців проти будь-яких поступок Москві.

«Він мало що може запропонувати Путіну. В іншому випадку він ризикує дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію», — зазначив Тім Еш з BlueBay Asset Management. У своєму електронному листі він також припустив, що Путін, очевидно, хоче продемонструвати готовність до розумних рішень, але при цьому не йти на серйозні поступки.

«Путін — не той чоловік, який легко змінює свої позиції, і слово «компроміс» як правило не фігурує в його промови — як мінімум відносно супротивників», — написав Еш.

Робін Діксон і Девід Стерн, The Washington Post (США)