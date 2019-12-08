У Львівській області четверо людей отруїлися чадним газом

У Львівській області в результаті отруєння чадним газом госпіталізовані чотири людини, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Інцидент стався вчора, 7 грудня, в селі Верхнє Синьовидне.

“Близько 18:35 у приватному будинку на вул. Франка отруїлися чадним газом чотири людини. Серед них — двоє дітей 2015 і 2017 народження”, — сказано в повідомленні.

Відзначається, що всіх постраждалих у стані середнього ступеня тяжкості доставили в Сколевскую районну лікарню.