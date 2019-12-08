ЗМІ опублікували графік Зеленського під час завтрашнього саміту в нормандському форматі

Озвучений остаточний графік саміту «нормандської четвірки», який відбудеться у Парижі в понеділок, 9 грудня.

Погодинний розклад зустрічі опублікувало видання «Оглядач».

Графік зустрічі:

14:55 – прибуття в Єлисейський палац

15:05 – зустріч президента України Зеленського з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном

15:30 – зустріч президента України Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель

16:00 – зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату»

18:45 – зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату» з представниками ЗМІ.

Час обіцяних переговорів Зеленського з Путіним тет-а-тет не уточнюється.