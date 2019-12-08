“Напоїв і почав гвалтувати!” На Київщині трапилася страшна трагедія з дівчинкою

У суботу, 7 грудня, на Київщині 14-річна дівчинка піддалася сексуальному насильству з боку рідного дядька.

Про це написав начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Про злочин повідомила в правоохоронні органи мати дівчинки, передает FaceNews.ua.

“Сумна історія, але правдива і актуальна! Вчора, телефоном в поліцію Київської області звернулася мати чотирнадцятирічної дівчинки і повідомила, що її дочку зараз гвалтує рідний дядько. Вона не могла сама захистити дитину, адже перебувала далеко від дому”, – повідомив начальник поліції.

За його словами, поліцейський наряд, який отримав виклик, негайно, зайшов у будинок і врятував дівчинку.

“Як з’ясувалося, покидьок напоїв племінницю алкоголем до запаморочення, а після почав гвалтувати. Свідком цього став рідний брат дівчинки, який побачив цей жах через вікно і повідомив матері”, – написав в мережі Небитов.

Завдяки старанням поліцейських, зараз насильник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі готують йому підозру за частиною 3 ст.152 КК України, санкція якої передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.