Глава МЗС перерахував ключові складові позиції Києва на Нормандському саміті в Парижі

Основна «червона лінія» українській делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським на майбутньому саміті лідерів країн «Нормандської четвірки» в Парижі – повернення під контроль української влади всій території країни у межах її міжнародно визнаних кордонів. Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко в своєму акаунті в «Твіттер».

«Завтра Нормандський саміт. Ми їдемо, в першу чергу, заради наших полонених в російських в’язницях і заради наших громадян на окупованих територіях. Наша головна червона лінія, від якої не відступимо ні на один міліметр, — міжнародно-визнана державний кордон України», — написав він.

Глава МЗС України перерахував головні елементи позиції української сторони на переговорах «нормандської четвірки».

«Повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиного неподільного держави, роззброєння та виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством — основні елементи позиції на завтра. Неважливо, за загальним столом переговорів («четвірки» – ред.) або тет-а-тет (між президентами України і Росії – ред.)», — додав він.

Як розповів голова ВР Дмитро Разумков на своїй сторінці у «Фейсбуці», в ході переговорів лідерів країн «нормандського формату» будуть дотримані всі «червоні лінії», а результатом переговорів стане повернення нині непідконтрольних уряду територій під юрисдикцію держави.

«Завтра відбудуться переговори в «нормандському форматі» та від їх успішності залежить майбутнє країни. В цей день не повинно бути політики та боротьби — тільки державна позиція для України. Червоні лінії будуть дотримані, а наші території — повернуті. Підтримую президента і вірю в перемогу України», — написав він.