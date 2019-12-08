США готують новий транш військової допомоги для України: що відомо

Міністерство оборони США має намір надати новий транш військової допомоги Україні, про що 8 грудня заявив глава Пентагону Марк Еспер.

За його словами, транш буде переданий Україні в найближчий час, а його сума складе близько 250 мільйонів доларів.

«Міністерство оборони США підтримало це в минулий раз, і я думаю, наступного разу теж підтримає. Але ми завжди повинні провести перевірку. Ми завжди стежимо за тим, як ці кошти використовують, і вирішує Україна питання корупції», — сказав міністр.

При цьому він переконаний, що така допомога ніяк не вплине на процес імпічменту президента США Дональда Трампа.

Еспер зазначив, що з боку Міноборони США не було затримки допомоги для України. Також він назвав три речі, з-за яких Пентагон вирішив надати допомогу Україні.

«Перше: наскільки це важливо для України в плані їх здатності протистояти росіянам. Друге: чи достатньо Україна вирішує питання корупції. І третє: наші союзники в регіоні також надають підтримку безпеки України. Відповідь на всі три питання була «так», і ми підтримали надання такої допомоги», — зазначив він.