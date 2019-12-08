«Німий номер: Сенцов розповів, як йому не дали виступити на врученні європейського «Оскара»

Український режисер Олег Сенцов став почесним гостем церемонії вручення нагород Європейської кіноакадемії. Роздача європейських «Оскарів» проходила в Берліні 7 грудня. Сенцова запросили на сцену і зустріли оваціями, але виступити з промовою режисерові не вдалося.

Сам Сенцов назвав цьогорічну церемонію нагородження «однозначно кращою» з побачених. У той же час режисер був здивований, що йому довелося виконати на сцені «німий номер» — без доступу до мікрофону.

«Коли мене покликали на сцену і всі ці легенди кіно встали і почали плескати, то це був дуже дивний момент. Правда, мені чомусь не дали виступити: чи побоюючись мого неідеального англійської, або політичних тем, без яких я б не обійшовся. Загалом, цей німий номер мені припав дуже до душі», — зізнався Сенцов на своїй сторінці в Facebook.

На церемонії ведучий згадав, що з нагоди повернення Сенцова організовано окреме святкування — в ресторані. На цей бенкет українська делегація вирішила не йти.

«Коли з’ясувалося, що вечірка після церемонії буде проходити в ресторані „Москва“, багато чого стало зрозуміло. Звичайно я туди не пішов — ми влаштували своє, окреме українське паті, а європейці ніяк не могли зрозуміти, що проблема в назві. Для них у цьому немає проблеми, і це багато що пояснює, адже по них не стріляють з мінометів», — додав режисер.