Загороднюк назвав головний страх Путіна

Міністр оборони Андрій Загороднюк висловив підтримку українському президенту Володимиру Зеленському в переддень зустрічі «нормандської четвірки» в Парижі.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За словами Загороднюка, найбільший страх нашого ворога — це об’єднання народу України, коли неможливо посіяти хаос.

Також міністр зазначив, що українці не збираються здаватися, але налаштовані повернути свої землі назад з рук окупантів.

«9 грудня ми повинні продемонструвати всьому світу, що Україна єдина. Ніщо і ніхто не може перешкодити їй повертати свої території. Ми — держава, яка не здається; ми будемо вимагати встановити контроль за всією територією нашої держави. Ми завжди бачимо Україну єдиною, навіть якщо за це треба боротися, в тому числі, в Парижі. Тим більше, коли ми маємо сильну і боєздатну армію. Це ще один важіль для того, щоб вести цю гру за нашими правилами», — написав він у своєму пості.

Крім того, Загороднюк зазначив, що його відомство допомагало у підготовці до «нормандської зустрічі».

«Міністерство оборони надало всю необхідну інформацію, експертизу і підтримку. Знаю, що український народ сподівається на нашу перемогу. І разом ми її отримаємо. Окремо слова підтримки Президента в цей складний день. Відповідальність за країну — це важка справа, але я знаю, що з нашими Збройними силами за спиною йому буде легше на полі дипломатичної битви», — підтримав президента України міністр оборони.