Разумков відповів, до чого готуватися після повернення Зеленського в Україну

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що за підсумками проведення зустрічі «нормандської четвірки» буде проведена «якісна дискусія» щодо особливого статусу Донбасу.

Як стало відомо, Разумков відвідав телеканал “Україна”, в ефірі якого він відповідав на питання про особливий статус Донбасу, а також про «червоних лініях» під час проведення «нормандської зустрічі».

Голова ВР зазначив, що як раніше вже заявляв глава держави Володимир Зеленський, за підсумком проведення зустрічі в «нормандському форматі» можна буде сформулювати позицію, яка буде детально обговорюватися з українським народом і після того затверджуватися у Верховній Раді.

«Президент від цієї позиції не відходить, так само як від так званих «червоних ліній» або принципових позицій, про яких він говорив… Після повернення з «нормандської зустрічі», я думаю, буде більш ніж якісна дискусія з цього приводу», — повідомив в ефірі Разумков.

Він також додав, що важливо політикам не доводити до політичних чвар перед важливими подіями для всієї України.

«Мені не як політика, а як людині хотілося, щоб все ж в першу чергу держава об’єднувалося навколо таких принципових речей як захист територіальної цілісності, суверенітету, а не займалися політичними чварами під час таких важливих подій», — наголосив він.

Після чого Разумков додав:

«І спробувати на цьому заробити додаткові політичні дивіденди, я думаю, що це неправильно ні з точки зору громадянської позиції, ні з точки зору державної позиції».