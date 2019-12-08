Російські боти пожвавилися перед зустріччю Путіна з Зеленським

Найвідоміша російська ботоферма – «Ольгине» пожвавилася перед зустріччю президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним. Вони нібито з певною метою зараз почали підтримувати в мережі главу української держави.

Про це говорить екс-депутат, політолог Вадим Денисенко. Він стверджує, що сам Зеленський відношення до цього не має, передає Depo.ua.

«Під час президентської кампанії, в пікові моменти, працювало саме таку кількість бото-акаунтів, причому, треба розуміти, що безпосередньо Зеленський не мав своїх ботоферм. Всі ботофермы, які працювали поруч, – це були ботофермы тих, хто його реально і офіційно підтримував. Але разом з ними (не думаю, що в прямій координації) працювали росіяни, які дуже активно включилися з певного моменту. І зараз ми бачимо ту ж історію. Відразу хочу сказати, Зеленський не займався створенням своїх ботоферм після того, як став президентом. Принаймні, я про це не чув нічого. Зараз просто знову піднялися всі ботофермы, які працювали раніше», – пояснив він.

На його думку, росіяни дуже активно включилися в розгін меседжу про те, що це «танці на крові; в країні траур, а тут нібито щось святкують».

«Я написав сьогодні абсолютно невинний пост. Просто показав фотографію, де я на Майдані, розповів свої думки з приводу нинішньої ситуації. Я не пам’ятаю такого, щоб мені довелося видалити більше десяти коментів від людей, у яких немає жодного написаного поста. Тобто, типових ботів», – сказав Денисенко.

Він висловив упевненість в тому, що Росія, а саме Ольгине, підключилося до цієї історії.