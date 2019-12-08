У Гонконзі відбулася наймасовіша за останні місяці акція протесту

У Гонконзі 8 грудня сотні тисяч людей вийшли на вулиці аби висловити протест проти політики чинного уряду на чолі з Кері Лем.

За оцінками організаторів протесту — Фронту за громадянські права людини (CHRF), — на вулиці вийшло близько 800 тисяч людей, тоді як правоохоронці назвали набагато нижче число — 183 тисячі.

Попри суттєву розбіжність у даних обох сторін, вони все одно вказують на те, що протести 8 грудня стали наймасовішими в Гонконзі.

Демонстрації в автономному регіоні Китаю тривають вже майже шість місяців — півріччя настане у понеділок, 9 грудня.