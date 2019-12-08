Частина доказів у справах Майдану могла бути знищена, – Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сподівається, що Державне бюро розслідувань (ДБР) зможе до кінця розслідувати справи Майдану.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна» в неділю ввечері.

«Я сподіваюся, що всіма тімі інструментами, якими ДБР буде наділено, їм вистачить і політичної позиції, і правової позиції, і громадянської позіції, щоб довести ці справи до кінця», – сказавши він.

При цьому Разумков зауважив, що пройшов дуже великий проміжок часу, і «далеко не всі бажали дійсно розслідувати ці події». «Я розумію, що частина доказів була втрачена, частина, мабуть, була знищена», – припустив спікер. При цьому він додав: «Я не впевнений, що була дійсно належна, в тому числі політична позиція щодо цих розслідувань».

Голова ВРУ сподівається, що «оновлення системи, зміна підходів, як у ВРУ, так і в інших інституціях дасть змогу розслідувати цю справу. І все ж таки ми побачимо ті результати, на які очікує суспільство, фактично з 2014 року».