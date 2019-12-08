«Свободу Слова» підловили з «підставний» гостею: у Шустера вже пояснили конфуз

Про нечесність ток-шоу Шустера розповів в Twitter блогер hochu…domoy.

Ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера», яка виходить на телеканалі «Україна», попалася на маніпулюванні громадською думкою.

Так, виявилося, що у випусках брала участь підставна гостя. 8 листопада 2019 року жінка представилася «вчителькою початкових класів», а вже через місяць, 6 грудня, стала «приватний підприємець з Одеси».

Коли 8 листопада ти вчителька, а вже 6 грудня — підприємець. Свобода Слова Савіка Шустера і дуті відсотки pic.twitter.com/EnBMXFlGAF

— hochu…domoy (@hochu_dodomu) December 8, 2019

Вибухнув серйозний скандал. Підігрів його той факт, що в ток-шоу днями брав участь сам Володимир Зеленський. У цьому випуску команда Шустера оголошувала свою «соціологію», запевняючи, що президента підтримують 96% опитаних. Тепер же достовірність даних цифр викликає серйозні сумніви.

У Шустера терміново відреагували на скандал. Представник команди Павло Єлізаров звинуватив у події саму вчительку-підприємця, а також зазначив, що вона цілком може займатися відразу двома справами.

«На жаль, вчителі в нашій країні змушені підробляти», — написав він. Єлізаров також пообіцяв запитати у гості на наступному випуску «Свободи слова», чому так представилася.