В аэропорту США скончался популярный рэпер

Музыканту был всего 21 год

В аэропорту Чикаго внезапно скончался американский рэпер Juice Wrld

Как сообщают СМИ, 21-летний музыкант скончался от сердечного приступа, пишет Рoliteka.net

8 декабря, в чикагском аэропорту ему стало плохо, у репера пошла изо рта кровь.

На место прибыла скорая помощь, которая доставила его в больницу. Однако спасти музыканта не удалось, и через некоторое время Джаред Энтони Хиггинс (настоящее имя рэпера) скончался. Что стало причиной сердечного приступа, не сообщается.

Стоит отметить, что в прошлый понедельник Juice Wrld исполнился 21 год.

За свою карьеру Juice Wrld выпустил два микстейпа и два студийных альбома. Его дебютный диск 2018 года «Goodbye & Good Riddance» занял четвертое место в хит-параде США, а следующая пластинка «Death Race for Love» стала лидером чарта. На премии Billboard 2019 года рэпер был удостоен приза в номинации «Лучший новый артист».

Ранее мы сообщали, умер американский рэпер Bad Azz. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram-публикацию Келвина Кордозара Бродуса младшего, известного широким массам, как Snoop Dogg:

«Покойся с миром, молодой друг. …ты ушел так рано», — написал рэпер и опубликовал фото Bad Azz.

На момент смерти, артисту было 43 года и скончался он «в местах не столь отдаленных». Артиста обвиняли в бытовом насилии и он находился в пенитенциарном учреждении в ожидании суда. Рэпер был арестован 8 ноября, по его делу было запланировано судебное заседание на 13 ноября.