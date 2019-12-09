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Принцеса Беатріс відмінила вечірку через батька

09.12.2019

Погана репутація принца Ендрю порушує всі весільні плани його дочки, принцеси Беатріс.

Стало відосо, що внучка королеви була змушена скасувати грандіозну вечірку, яку заплановано провести 18 грудня в Чілтерні через побоювання, що зовні буде занадто багато фотографів, які переслідують її батька.

Втім, це не одне обмеження, яке чекає родину: пишна церемонія вінчання принцеси Беатріс і бізнесмена Едоардо Мапелло Моцці знаходиться зараз під загрозою. Старша дочка принца Ендрю і Сари Фергюсон повинна вийти заміж навесні. Зараз же подейкують, що церемонію можуть перенести з Великобританії в Італію, на батьківщину жениха.

: bilshe.com

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