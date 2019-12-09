СССР времен Сталина в цветных снимках (фото)

Каким увидел СССР 1950-х годов американский профессор с фотоаппаратом.

Так, друзья — сегодня будет интересный пост с цветными снимками сталинского СССР. В 1950-х годах в СССР побывал американский профессор Томас Тэйлор Хэммонд, который сделал за время этой поездки множество цветных снимков — в США тех лет, в отличие от нищего совка, цветная плёнка была доступна даже обычным гражданам, а не только корреспондентам СМИ. Профессор Хэммонд изучал устройство быта советских людей, и лично для меня его снимки являются исключительно интересными — так как во-первых это немногочисленные цветные снимки СССР тех лет, а во-вторых — они сделаны американцем, который замечал многое из того, чего не видели советские граждане, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Но тут нужно учесть ещё один момент — американский профессор ездил по СССР явно с сопровождением (как мнимум, с каким-нибудь «переводчиком» из спецслужбистов), и поэтому самую жесть ему фотографировать не позволили бы. Но и то, что удалось заснять американскому профессору — впечатляет.

Итак, в этом посте — рассказ о том, каким увидел СССР 1950-х годов американский профессор с фотоаппаратом.

Интерьер советской квартиры пятидесятых. Как видим, ковры на стенах были популярны уже тогда — в рунете часто пишут, что мода на ковры пошла с начала 1960-х, когда появились первые хрущёвки — в них ковры способствовлаи лучшей тепло-и звукоизоляции тонких стен. Ещё обращает на себя внимание лакированная этажерка — исключительно популярная в те годы мебель, засветилась на многих фото и в фильмах.

Стройка — возводятся дома, назваемые сейчас «сталинками». На переднем плане фотограф запечатлел убогие хибары, которые можно было встретить в советских городах (даже крупных) ещё и в семидесятые-восьмидесятые годы — в таких убогих лачугах жили многие советские горожане.

Сельская школа. Над доской висит портрет Сталина — а это значит, что фото сделано до 1956 года. Есть ещё счёты – никаких других учебных пособий вокруг доски не видать.

Автопарк пятидесятых годов. На легковой «Победе» в провинции мог ездить, например, глава местной партийной ячейки или же председатель богатого колхоза. Районное начальство пятидесятых годов больше предпочитало ЗИМ-ы, а столичные шишки раскатывали сплошь на ЗИС-110 — это был самый крутой «членовоз» тех лет. Обычные крестьяне ни о каком автомобиле и мечтать не могли — сравните с теми же США, где в пятидесятые годы автомобиль был у многих семей.

Автомобиль везет крестьян на полевые работы. Картинка напоминает какой-то кадр из фильма 1950-х годов (вроде «Иван Бровкин на целине»), вот только машина выглядит погрязнее, люди одеты похуже и в целом мало напоминают столичных артистов из советских пропагандистских фильмов.

Полевые работы — комбайн убирает зерно.

Доярки в хлеву с коровами. Обратите внимание на женщину справа — она ещё совсем молодая, а у неё уже стоят жуткие советские металлические коронки. Зубы у советских людей выпадали от плохого и скудного питания с малым количеством белка, а также от тяжёлой работы.

Интерьер зажиточной сельской хаты, считающейся зажиточной и богатой:

Укадка асфальта. Жаль, в кадр не попала полностью асфальтоукладочная машина — фотоснимки дорожной техники тех лет исключительная редкость. На тяжёлой работе асфальтоукладчицей работает молодая женщина.

Несколько портретных снимков — девочка торгует луком на улице.

Мальчик подрабатывает на стройке.

Этот же мальчик и девочка помладше. Обратите внимание, как одеты дети, а также на их обувь (вернее, её отстутствие). Каждый раз, когда вижу такие фото, вспоминаю идиотскую фразу, которую форсят сталинисты — «Сталин принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой».

Пенсионерки пятидесятых — типичный пример пожилого человека, прожившего жизнь в СССР.

Уличное фото — очередь за квасом. Продажа более-менее приличного продукта в СССР тут же собирала очереди — и тут СССР практически не отличался от других совковых стран.

Один из детских садиков, занятие по пению. Как по мне — так больше напоминает армейскую муштровку. Любое учреждение в СССР, где собирались люди в количестве больше двух (от больницы до детсткого садика) — превращалось в закрытое учреждение армейского типа.