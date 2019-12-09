Пёс подкрался к кошкам и заставил их взлететь (видео)

Собака здорово напугала кошек

Домашние хищники сидели перед стеклянной дверью и внимательно наблюдали за маленькой птичкой, непринуждённо прохаживающейся на улице.

Поскольку коты были настолько поглощены созерцанием пернатой добычи, они полностью отключились от всего остального мира, о чём вскорости и пожалели.

Когда сзади к ним приблизилась собака, тоже пожелавшая посмотреть, что же такое интересное происходит на улице, наблюдатели очень и испугались и подскочили. Хотя больше было похоже на то, что они взлетели.

Оказывается, кошки умеют летать. Вернее, то, что сделали три кота — главные герои очень смешного видеоролика — было очень похоже на полёт.