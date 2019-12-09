Конфуз на шоу «Свобода слова»: «учительница» из аудитории оказалась «частным предпринимателем»

На программе “Свобода слова Савика Шустера”, которая выходит в эфир на телеканале “Украина”, случился конфуз. Одна и та же женщина из аудитории в эфире программ была и “учительницей”, и “частным предпринимателем”.

Об этом сообщают #Буквы.

В частности, в программе 8 ноября женщина заявила, что она является “учительницей начальных классов”, а в программе 6 декабря она стала “частным предпринимателем”.

Павел Елизаров, который заведует студией Савика Шустера, комментируя эту ситуацию, заявил, что “учителя в нашей стране вынуждены подрабатывать”.

“Почему она так представилась? Спросим у нее в следующую пятницу”, – добавил он.

Кроме того, Елизаров заявляет, что эта женщина была на программе один раз, а сам ролик подделка. Однако ролик сделан из видео, которые размещены на официальном канале “Свободы слова Савика Шустера”.

(На видео с 2:50)

(На видео с 2:29:32)