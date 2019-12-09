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В Instagram ввели заборону на пости з рекламою схуднення із-за психічного стану підлітків

09.12.2019



Популярна соціальна мережа Instagram введе обмеження на низку публікацій, які закликають до дієт і пластичних операцій.

Про це повідомив The Guardian.

Нові правила введуть у зв’язку з їх негативним впливом на дітей. Таким чином від користувачів молодше 18 років будуть приховані пости, які рекламують продукти для схуднення або пластичні операції.

Також з Instagram будуть видалені пости про «швидкому схудненні». Блогери, які рекламують або пропонують знижку на продукти, шкідливі для здоров’я, будуть заблоковані.

Розробники вважають, що перегляд контенту про дієти і пластичної хірургії може стати причиною харчових розладів і нездорового уявлення про своє тіло.

«Ми хочемо, щоб Instagram був місцем позитиву, тому намагаємося зменшити тиск на своїх користувачів», — зазначила менеджер з питань публічної політики в Instagram Емма Коллінз.

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