Британські спецслужби розслідують роль Кремля у витоку секретних документів

Британські спецслужби розслідують можливу причетність пов’язаних з Кремлем хакерів до витоку секретних документів про переговори між Сполученим королівством і США. Про це повідомляє УНН спираючись на Радіо Свобода та Sunday Times.

Кабінет міністрів Британії закликав Центр урядового зв’язку визначити джерело витоку документів, які лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін використав як “доказ”, що консерватори, які зараз є правлячою партією Британії, хочуть включити Національну систему охорони здоров’я до майбутньої торговельної угоди з Вашингтоном.

Видання зазначає, що розслідування витоку документів, які опублікували на сайті Reddit, дозволить з’ясувати, чи за цим стоять пов’язані з російською владою хакери. Також розслідують ймовірну участь “незадоволених держслужбовців”.

Нагадаємо, раніше у Франції навели докази причетності спецслужб РФ до втручання у виборчий штаб Макрона.

: УНН