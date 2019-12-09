Потап удивил образом в военной кепке

Известный украинский рэпер и продюсер Потап поздравил украинцев с Днем Вооруженных Сил.

Однако сделал это музыкант в довольно оригинальный способ. Он на своей странице в Instagram опубликовал поздравление, которое подкрепил своими снимками, на которых позирует в военной кепке и с украинским флагом.

«С Днем Вооруженных Сил, Украина!» — подписал фото исполнитель.

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Поклонники Потапа оценили его фото и отметили, что на них он похож на Брюса Уиллиса.

«Поздравляю. Очень мужественный», «Не узнать», «На первом фото — внебрачный сын Брюса Уиллиса» — писали в комментариях подписчики рэпера.