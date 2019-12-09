Британські спецслужби запідозрили Росію в причетності до витоку важливих документів

Британські спецслужби розглядають версію причетності хакерів, пов’язаних з владою РФ, до витоку документів міністерства зовнішньої торгівлі Британії.

Документи, пов’язані з таємними переговорами між Британією і США з питання продажу Національної системи охорони здоров’я Великобританії американським компаніям, виявилися доступні в соціальній мережі Reddit і на трьох німецьких інтернет-сайтах, пише Sunday Times.

Власники Reddit вже заблокували понад 60 акаунтів, які поширювали ці документи.

Запідозрили російських хакерів у витоку на підставі того, що методи, використані викрадачами, схожі на ті, якими користувалися хакери під час операції з дезінформації Secondary Infektion, у причетності до якої підозрюють РФ.

Британські власті вважають, що потрапила в публічний доступ інформація про переговори може вплинути на майбутні вибори в Сполученому королівстві і використовуватися в інтересах інших країн.