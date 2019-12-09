“Меморіал” почне збір коштів на оплату непосильних штрафів, які перевищили 5 млн рублів

Міжнародне історико-просвітницьке, благодійне і правозахисне товариство вперше за свою 30-річну історію вирішило запустити на платформі https://donate.memo.ru/ краудфандинговую кампанію по збору коштів на оплату непосильних для організації штрафів.

Всього у правозахисного центру “Меморіал” і “Міжнародного Меморіалу” скупчилося 28 штрафів на суму 5,6 млн рублів. Перші два штрафи на суму близько 800 тисяч рублів потрібно виплатити до середини лютого 2020 року, пише “Нова газета”.

Формальна причина штрафів – відсутність маркування “іноземного агента” на матеріалах організації в соцмережах. При цьому на самому сайті “Меморіалу”, куди ведуть посилання, вказується, що Мін’юст вніс його до реєстру “иноагентов” і це рішення оскаржується в суді. З кінця липня на “порушення” з боку правозахисників регулярно скаржиться УФСБ по Інгушетії. Як раніше пояснив “Новій газеті” голова ради “Меморіалу” Олександр Черкасов, правозахисний центр займався цивільним контролем в зоні проведення контртерористичних операцій, “чому не поліпшував життя і звітність чекістам”.

Кілька останніх протоколів було складено за скаргами в Роскомнадзор якогось Андрія Шувалова. Тільки за 5 і 6 грудня на “Міжнародний Меморіал” і голови його правління Яна Рачинського склали вісім протоколів. Два – з-за відсутності маркування “иноагента” при використанні матеріалів “Меморіалу” в блозі на сайті “Ехо Москви”. Ще чотири протоколи стосуються сайтів “Кадровий склад органів державної безпеки СРСР. 1935-1939” і “Жертви політичного терору в СРСР”.

На Олександра Черкасова виписано штрафів на 400 тисяч рублів, на Яна Рачинського – на 1 млн рублів. Виконавчий директор “Міжнародного Меморіалу” Олена Жемкова назвала штрафи спробою дискредитувати роботу правозахисників. На це націлена і пропагандистська кампанія в ЗМІ: “на федеральних каналах” НТВ ” і “Росія 24” систематично крутять цілий ряд помилкових сюжетів про роботу “Меморіалу”, не відповідають дійсності”, зазначила Жемкова.

Правозахисники вважають, що влада дратують не самі “порушення”, а принципова відмова “Меморіалу” визнавати себе “иноагентом”. “Мало хто знає, що в підвалах будівлі на місці нинішнього Тверського суду, де зараз розглядаються наші штрафи, в радянський час приводили у виконання смертні вироки. Розстрілювали людей, яких держава занотовувала у ворогів народу, шпигуни, в “іноземні агенти”. Якщо ми знаємо цю сторону минулого, як ми можемо зробити вигляд, що вважаємо себе “іноземними агентами”? Не можемо. І не вважаємо. Це принципове питання”, – пояснив Черкасов.