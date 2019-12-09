Звіряче вбивство викруткою під Рівне: хлопець позбавив життя пенсіонера з-за грошей

Під Рівне, де днями вікна за нез’ясованих обставин випала мати трьох дітей, сталася нова трагедія: 18-річний хлопець вбив 90-річного пенсіонера викруткою через відмову позичити грошей.

Про це повідомили в Департаменті комунікації Національної поліції Рівненської області.

Згідно з інформацією правоохоронців, їм надійшло повідомлення про те, що в селі Перемиловка знаходиться тіло господаря будинку без ознак життя.

Було встановлено, що близько 11:00 ранку в будинок 90-річного пенсіонера прийшли односельці — 42-річна жінка зі своїм сином і попросили позичити їм гроші. Відмова господаря розлютив нетверезого 18-річного хлопця, виникла сварка. Хлопець взявся бити господаря руками, а гострим предметом, який потрапив під руку, завдав множинні удари по тілу пенсіонера. Мати хлопця, яка частково була свідком конфлікту, злякавшись, втік.

Хлопець пішов до сусідів і розповів про вчинене. А потім повернувся на місце злочину і чекав приїзду поліцейських.

Слідчі затримали його в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та обрання міри запобіжного заходу.

У рамках досудового розслідування поліцейські будуть призначати відповідні експертизи, а також встановлювати знаряддя злочину — з місця події вилучено викрутка.