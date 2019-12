Різдвяну ялинку подали напругу від електричного вугра

Гості Акваріума Теннессі в місті Чаттануга напередодні Різдва можуть побачити унікальне шоу — Мігель Ваттсон, запалив вогні на святковій ялинці. Мігель — електричний вугор, який отримав «прізвище» в честь одиниці виміру потужності змінного струму.

До акваріуму підключили спеціальні датчики, які вловлюють електричні розряди Мігеля і перетворюють їх в струм для різдвяних гірлянд. «Швидке, тьмяне миготіння викликано частими низьковольтними розрядами, які він випускає, коли намагається знайти їжу, — розповідає акваріуміст Кімберлі Херт. — Більш сильні спалахи викликані ударами високої напруги, які він генерує, коли їсть чи збуджений».

ICYMI, here’s a video of yours truly attempting to use my discharges to power the lights on a Christmas tree. (SPOILER ALERT ::: Of course I pull it off. My phenomenal cosmic — well, bio-electric power is basically limitless.) pic.twitter.com/g4r5JPHWoH

— Miguel Wattson TNAQ (@EelectricMiguel) 2 грудня 2019 р.

Незважаючи на зовнішню схожість зі справжніми вуграми, Мігель Ваттсон, як і всі електричні вугри, відноситься до загону гимнотообразных, або ж південноамериканських ножетелок. Електричні органи займають до ⅘ довжини цих риб. Мігель здатний генерувати струм напругою до 860 вольт і силою в один ампер. Удар дорослого вугра здатний вбити людину і оглушити велику кінь.

У дикій природі електричні вугри використовують розряди для захисту від ворогів і оглушення видобутку. Однак не завжди це грає роль природного зброї: за допомогою більш слабких розрядів вугри здатні спілкуватися один з одним і відрізнити самців від самок.

Відео, на якому можна побачити, як Мігель Ваттсон запалює гірлянду на ялинці, опубліковано в Twitter: у риби є офіційний акаунт у цій соцмережі. Кожен раз, коли Мігель генерує особливо сильний розряд, в Twitter з’являється новий пост зі звукоподражанием типу «Дзинь!» або «Бах!». Співробітники акваріума сподіваються, що подання з різдвяною ялинкою змінить ставлення людей до електричного вугра як до небезпечного виду.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в цьому році в Амазонці виявили новий вид електричного вугра. Electrophorus Voltai може створювати рекордну для свого загону напруга в 860 вольт. Відомі досі електричні вугри могли генерувати максимум 650 вольт.

За матеріалами Naked-science

