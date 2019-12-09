«Л/ДНР» вдарили по ВСУ перед зустріччю Путіна і Зеленського

Терористи «Л/ДНР» 7 раз обстріляли позиції ВСУ на Донбасі у неділю, 8 грудня. При цьому ні один український вояк не постраждав.

Про це повідомили в прес-службі Операції Об’єднаних сил на сторінці в Facebook. Як стало відомо, ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» російські окупаційні війська здійснили 4 обстрілу:

у Василівки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

у Павлополя – з великокаліберних кулеметів;

неподалік Мар’їнки і Широкіно – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» зафіксовано 3 ворожих обстрілу: