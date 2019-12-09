«Скоро не буде!» Одне з 7 чудес України опинилося на межі зникнення

Катастрофічне обміління озера Світязь на Волині може призвести до повного зникнення цього унікального водоймища, одного з 7 природних чудес України.

«Якщо нічого не робити, якщо так само по 10 метрів буде падати вода, то озера там скоро не буде», – такий невтішний прогноз дав еколог Олександр Соколенко в ефірі ObozTV.

За словами Соколенко, озеро повинні обстежити фахівці – тільки вони зможуть визначити точні причини висихання Світязя і, відповідно, запропонувати заходи з його порятунку.

«Зараз ми можемо говорити тільки про якісь передбачуваних причини. Підстав для обміління озера чимало. Це і Хотиславський кар’єр, який забирає воду. І плантації лохини, які відбирають грунтові води на навколишніх територіях. В не дуже хорошому стані перебуває дренажна система навколо озера, яка теж може сприяти надмірному догляду води», – перерахував він загрози.

Еколог звернув увагу на високі темпи обміління Світязя і припустив, що там можуть бути й інші, локальні проблеми.

«Без обстеження фахівцями ми не можемо сказати конкретно, що відбувається і що з цим робити», – підкреслив Соколенко.

Однак, констатував він, якщо нічого не робити, то Світязь «або зовсім втратить воду, або вона витече до якоїсь певної межі».