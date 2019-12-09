У Дніпрі увечері 8 грудня неподалік від залізничного вокзалу рятували чоловіка, якому раптом стало погано посеред вулиці.

На допомогу днепрянину викликали швидку, проте медики виявилися безсилі. Про це повідомили в Telegram-каналі «Х**вий Дніпро».

На місце події прибули дві бригади «швидкої допомоги» і наряд патрульних. Стан чоловіка був критичним, тому медики почали проводити реанімацію прямо посеред вулиці на землі. Для запуску серця тричі застосовували дефібрилятор, однак це не допомогло – через кілька хвилин потерпілий помер.

Точна причина смерті буде відома після проведення судмедекспертизи.

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У Дніпрі посеред вулиці на очах у натовпу помер чоловік

Telegram-канал «Х**вий Дніпро»