Кількість жертв пожежі в Одесі зросла до 12 осіб. Пошуки ще шести тривають

Під час розчищення наслідків пожежі в Одеському економічному коледжі знайдено ще два тіла. Таким чином кількість жертв зросла до 12.

Через пожежу відсторонено з посади начальника ДСНС в Одеській області. Таку заяву зробив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, він оглянув руїни згорілого навчального закладу, в якому загинули 12 людей. Пошуки ще шести тривають, опитано понад 100 свідків, призначені десятки експертиз.

Шостий день рятувальники розчищають завали в на згарищі економічного коледжу на вулиці Троїцькій в Одесі. Вже вивезли 130 вантажівок залишків будівлі. Згарище місцями досі тліє.

Напередодні на місці трагедії побував прем’єр-міністр України. Під час великої наради із керівництвом усіх задіяних служб пролунали кадрові рішення.

З посади також звільнили й директора департаменту освіти та науки Одеської обладміністрації Олексія Лончака. Найближчим часом в Раді створять тимчасову слідчу комісію з розслідування трагедії.

Попередньо вона почне працювати в Одесі з 10 грудня. Щодня в соціальних мережах з’являються нові прохання до городян про необхідні для вогнеборців речі. Втім в ДСНС запевняють, що рятувальники всім забезпечені.

А в МВС вже готують пакет протипожежних законопроектів. Одна із пропозицій – це виділення 1% від бюджету організацій на техніку пожежної безпеки. Також обіцяють підвищити штрафи за її порушення.