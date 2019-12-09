Леся Никитюк показала, как развлекается в Китае прямо на улице (фото)

Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями.

В этот раз знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на новых видео и фото свой отдых после съемок в известном шоу.



Как известно, за последние несколько месяцев Леся успела снять не только несколько интересных проектов, а также объездить всю Украину в рамках нового шоу, но еще и отдохнула на курортах. Яркими фото звезда делится с поклонниками в Инстаграм и этот раз не стал исключением. На странице звезды, к слову, часто появляются провокационные кадры, причем с не менее забавными подписями к ним.