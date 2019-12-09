Автолюбителям показали уникальный внедорожник будущего (видео)

Студия GFG Style, принадлежащая легендарному дизайнеру Джорджо Джуджаро и его сыну Фабрицио, показала свою новую концептуальную модель под названием 2030.

Машина представляет собой полноприводный внедорожник, который может проехать со скоростью 200 км/ч по пересеченной местности, передает FaceNews.ua.

Премьера автомобиля состоится во время Женевского автосалона в марте, а его создание станет частью государственной программы «Видение для Саудовской Аравии 2030». В ней описаны шаги по постепенному снижению зависимости страны от добычи нефти и развитию промышленности, туризма и инвестиционной политики. Гиперкар должен демонстрировать именно эту радикальную трансформацию, с чистыми и простыми линиями дизайна, показывающими современный внешний вид государства и цвета национального флага.

Полная информация об автомобиле практически отсутствует. У машины будет алюминиевая рама из углеродных волокон. Параметры трансмиссии не сообщаются, но модель 2030 очень похожа на концепт Kangaroo, который показали в марте. У него стоит два электродвигателя (360 кВт или 483 л.с. и 680 Нм крутящего момента) и батарея 90 кВт/ч. Запас хода на одном заряде в 2030 будет составлять 365 км, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,5 секунды.

В конструкции также есть сходство с Kangaroo, но характеристики двух автомобилей отличаются. Kangaroo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды и проезжает на одном заряде 250 км/ч. Автомобиль оснащен гидравлической подвеской, благодаря которой клиренс варьируется от 120 до 260 мм.