«Замість дня жалоби день, бл@дь, крику»: Моргенштерн вирішив повчити Одеси після пожежі

В Одесі під час пожежі в коледжі загинуло 10 людей, а постраждали півсотні, в місті оголошено жалобу, але російському співакові Моргенштерну немає до цього справи.

8 листопада під час виступу в Одесі він посміявся над наслідками трагедії.

«Я вважаю, що траур – це просто показуха. Просто еб*ва показуха! Давайте влаштуємо замість дня жалоби день, бл*дь, крику з х*ями пожежних перевірок», — закликав одеситів Моргенштерн.

Відео з концерту Моргенштерн опублікували телеграм канали «Подслушано Одеса» і «Двач».

«У місті оголошено траур, але кумиру зумеров Моргенштерну на це начхати — він назвав день жалоби показухою і закликав влаштувати «день крику і пожежних перевірок». Чекаємо, коли федеральні канали (Росії – ред.) зроблять з нього героя, вони таких люблять», — йдеться в повідомленні «Двач».