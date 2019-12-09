Курс долара побив новий рекорд: скільки коштує валюта в Україні

Національний банк України в понеділок, 9 грудня, зафіксував офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 23,72 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 15 копійок, свідчать дані НБУ.

Це є максимальним значенням за період з січня 2016 року.

Курс гривні по відношенню до євро НБУ зафіксував на рівні 26,32 грн/€.

Таким чином, за вихідні європейська валюта подешевшала на 16 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

При цьому середній курс гривні до американської валюти в продажу в банках знизився на 10 копійок – до 23,83 грн/$.

У той же час середній курс продажу євро в банках знизився на 8 копійок і склав 26,50 грн/€.