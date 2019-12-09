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«Одеса-мама, Ассалам алейкум, е*аный рот!!» Після насмішок над жалобою Моргенштерн влаштував веселу оргію

09.12.2019

Популярний російський блогер і музикант Моргенштерн приїхав в Україну заробляти гроші.

У Сторіс свого аккаунта в Instagram він показав пачки гривень, які отримав за свої концерти, а також похвалився веселим заняттям після концерту в Одесі в день траур.

«Одеса-мама, ассалам алейкум, е*аный рот!!», — кричить Моргенштерн в камеру і демонструє сідниці дівчини в одних стрінгах, яка розвалилася на ньому.

На відео також є інші чоловіки і жінки, які плескалися в басейні.

 

А ось зароблені Моргенштерном гривні, якими він хвалиться:

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