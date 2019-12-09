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ДТП у центрі Києва: авто винесло на зустрічну смугу, загинула жінка

09.12.2019

Вночі на Володимирському узвозі Audi викинуло на зустрічну смугу і авто протаранило Skoda.

На місце виїхали кілька бригад швидкої допомоги, патрульна поліція і рятувальники. В результаті ДТП одна людина загинула, ще чотири отримали травми.

Аudi рухалася в напрямку Поштової площі. Через перевищення швидкості автомобіль занесло на бруківці і він боком вилетів на зустрічну смугу. Усередині двох авто знаходилися п’ять осіб.

Дівчина отримала травми шиї несумісні з життям. Ще чотири людини доставлені в лікарню.

За словами очевидців ДТП, кілька з них у важкому стані.

Причини аварії встановить слідство.

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