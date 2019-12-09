У Миколаєві чоловік програв 5 тис. грн в автоматах і хотів покінчити з собою

Вночі у Миколаєві чоловік хотів зістрибнути з мосту на бетонне покриття через борг у 5 тисяч гривень, який він заробив програвши у гральних автоматах. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Миколаївській області.

“Прибувши на місце події поліцейські побачили чоловіка, що стояв за огорожею Інгульського мосту та мав намір зістрибнути на бетонне покриття. На контакт хлопець не йшов, але охоронці правопорядку під час розмови дізналися, що у нього є сестра та вмовили подзвонити їй”, – сказано у повідомленні.

Через деякий час на місце події приїхала сестра чоловіка, яка підійшла до нього та почала розмовляти, вмовляла не стрибати.

Скориставшись моментом патрульні змогли непомітно підійти ближче та злагодженими діями, по команді, схопили чоловіка за одяг, а потім за руки. Парубок намагався вирватись, але патрульні все ж таки затягли його через огорожу на міст.

На місце події було викликано карету швидкої медичної допомоги.

Як стало відомо пізніше підставою такого вчинку був борг у сумі п’ять тисяч гривень, які хлопець програв у гральних автоматах.