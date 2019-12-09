Землетрус біля Флоренції вплинув на рух поїздів

Землетрус стався на північ від італійського міста Флоренція в понеділок вранці і призвів до скасування і серйозної затримки поїздів по всій країні, в тому числі на національній високошвидкісній лінії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

За даними сейсмологів, землетрус обрушився на центральні Апенніни в Італії о 3:30 ранку за місцевим часом і мав магнітуду 4,8. За повідомленнями пожежної охорони, повідомлень про жертви немає.

“Як запобіжний захід припиняється рух, щоб можна було перевірити стан інфраструктури”, – йдеться в заяві Rete Ferroviaria Italiana, підрозділу державної залізничної компанії, яка керує національною мережею.

Компанія повинна провести перевірки на лінії в цьому районі, якщо землетрус вище 4 балів.