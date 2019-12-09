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Слава из «НеАнгелов» снова пожаловалась на маньяка, преследующего ее

09.12.2019

Певица просит правоохранительные органы принять меры.

Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская снова пожаловалась на мужчину, который долгое время преследует ее возле дома.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото человека, сидящего в машине, и попросила у подписчиков совета, как бороться с человеком, который ее проследует.

«Почему по нашему законодательству нельзя предпринять какие-то меры до тех пор, пока он ничего не сделает мне или моим детям. Этот человек психически болен и лечился не один раз в специализированных клиниках! Он ездит за мной по концертам, караулит меня и моих детей под домом и что в его больной голове только ему одному известно», – написала Каминская.

Она также отмечает, что он донимает ее в соцсетях, «угрожает и пишет чушь, которую на голову не напялишь».

«Сегодня, когда моя мама возвращалась с Леоном (сын артистки – ред.) с занятий, этот шизофреник сидел в машине и чудом был замечен. Он утверждает, что у меня с ним отношения 9 лет и мой Леон это его ребёнок, вроде смешно, но в то же время грустно и опасно. Таких людей нужно принудительно изолировать и лечить. Я убедительно прошу правоохранительные органы, присмотреться к моему заявлению, которое у вас с лета!», – пишет знаменитость.

В своих иснта-сториз она также выложила скриншоты сообщений от этого мужчины.

Напомним, что впервые о том, что ее преследует маньяк Слава Каминская сообщила в августе этого года. На своей странице в Instagram певица опубликовала видео, на котором снят этот мужчина. Как видно на видео, мужчина проник в дом, где живет Слава со своими детьми, поднялся к ней на этаж и позвонил в дверь. Через устройство видео-связи Каминская сняла свой диалог с этим человеком. В ролике он пытается передать Славе какой-то конверт.

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