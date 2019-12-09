1800 км пішки по льодах: завершений епохальний похід по Арктиці

Однією з головних цілей експедиції був збір інформації про танення льодів Арктики: цей процес вчені світу пов’язують з глобальним потеплінням.
Усланду – 57 років, Хорну – 53. У 2006 році вони стали першими людьми, які досягли Північного полюса взимку, без механічного транспорту і навіть собак.
Нинішній похід розпочався 23 вересня. Чоловіки тижнями йшли в непроглядній пітьмі, в умовах полярної ночі. Їх шлях ускладнювали різкі скачки температури повітря, яка коливалася від -40°C до +2°C.
Експрес-інформація по країні
Норвегія (Королівство Норвегія) – держава в Північній Європі, розташоване в західній частині Скандинавського півострова, на прилеглих до нього островах і архіпелазі Шпіцберген.
Прапор
Герб
Столиця – Осло
Найбільші міста: Осло, Берген, Тронхейм, Ставангер
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 385 155 км2 (67-я в світі)
Населення – 5,37 млн чол. (118-я в світі)
Офіційна мова – норвезька
Релігія – лютеранство
ІЛР – 0,944 (1-я в світі)
ВВП – $499,8 млрд (26-я в світі)
Валюта – норвезька крона
Межує з: Фінляндією, Швецією, Росією
Дрейфуючі крижини часом відкидали мандрівників тому, ускладнюючи і подовжуючи похід. Місцями лід був тонше звичайного.
На одному з етапів Хорн впав у крижану воду і обморозив кисті рук і ніс.
Всього дослідники пройшли пішки по льоду близько 1800 км.
Допомога прийшла вчасно
Похід повинен був завершитися в середині листопада, але через стрибків температури і дрейфуючого льоду Усланд і Хорн відстали від графіка.
Під кінець експедиції у пари подорожніх практично закінчилися харчі. А вітер все посилювався. Однак до них прийшли норвезькі дослідники Бенгт Ротмо і Олександр Гамі. Разом вони дісталися до дослідного судна «Ланс».
На борту «Ланса» Майк Хорн і Борге Усланд вийдуть з льодів Арктики і пересядуть на «панею, який» – ще одне судно, на якому досягнуто берегів Шпіцбергена.
Організатор походу Ларс Эббесен підтримував контакт з підкорювачами Арктики по супутниковому зв’язку. Він розповів, що Хорн і Усланд відмовилися від евакуації на вертольоті, але погодилися зустрітися з норвезькими колегами.
Якби ураган відрізав Майка Хорна і Борге Усланда від зовнішнього світу, вони були б приречені на голодну смерть.
Обидва дослідника сильно схудли і дуже втомилися за час подорожі. Проте все закінчилося благополучно.
За матеріалами ВВС
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