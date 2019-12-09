1800 км пішки по льодах: завершений епохальний похід по Арктиці

Однією з головних цілей експедиції був збір інформації про танення льодів Арктики: цей процес вчені світу пов’язують з глобальним потеплінням.

Усланду – 57 років, Хорну – 53. У 2006 році вони стали першими людьми, які досягли Північного полюса взимку, без механічного транспорту і навіть собак.

Нинішній похід розпочався 23 вересня. Чоловіки тижнями йшли в непроглядній пітьмі, в умовах полярної ночі. Їх шлях ускладнювали різкі скачки температури повітря, яка коливалася від -40°C до +2°C.

Експрес-інформація по країні

Норвегія (Королівство Норвегія) – держава в Північній Європі, розташоване в західній частині Скандинавського півострова, на прилеглих до нього островах і архіпелазі Шпіцберген.

Прапор



Герб



Столиця – Осло

Найбільші міста: Осло, Берген, Тронхейм, Ставангер

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 385 155 км2 (67-я в світі)

Населення – 5,37 млн чол. (118-я в світі)

Офіційна мова – норвезька

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,944 (1-я в світі)

ВВП – $499,8 млрд (26-я в світі)

Валюта – норвезька крона

Межує з: Фінляндією, Швецією, Росією

Дрейфуючі крижини часом відкидали мандрівників тому, ускладнюючи і подовжуючи похід. Місцями лід був тонше звичайного.

На одному з етапів Хорн впав у крижану воду і обморозив кисті рук і ніс.

Всього дослідники пройшли пішки по льоду близько 1800 км.

Допомога прийшла вчасно

Похід повинен був завершитися в середині листопада, але через стрибків температури і дрейфуючого льоду Усланд і Хорн відстали від графіка.

Під кінець експедиції у пари подорожніх практично закінчилися харчі. А вітер все посилювався. Однак до них прийшли норвезькі дослідники Бенгт Ротмо і Олександр Гамі. Разом вони дісталися до дослідного судна «Ланс».

На борту «Ланса» Майк Хорн і Борге Усланд вийдуть з льодів Арктики і пересядуть на «панею, який» – ще одне судно, на якому досягнуто берегів Шпіцбергена.

Організатор походу Ларс Эббесен підтримував контакт з підкорювачами Арктики по супутниковому зв’язку. Він розповів, що Хорн і Усланд відмовилися від евакуації на вертольоті, але погодилися зустрітися з норвезькими колегами.

Якби ураган відрізав Майка Хорна і Борге Усланда від зовнішнього світу, вони були б приречені на голодну смерть.

Обидва дослідника сильно схудли і дуже втомилися за час подорожі. Проте все закінчилося благополучно.

За матеріалами ВВС

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