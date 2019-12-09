Міністра інфраструктури звинувачують у незаконному переділ “Борисполя”

Владислав Криклій лобіює інтереси вигідних йому орендарів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заважає законному проведенню конкурсу на передачу в оренду площ міжнародного аеропорту “Бориспіль”. Про це заявили постраждалі бізнесмени.

Мова йде про Термінал F, який відновив роботу ще в квітні 2019 року. Для розміщення на території терміналу кафе і ресторанів, а також зон для обслуговування пасажирів, аеропорт виділив 1194,30 квадратних метрів площ, проте із-за бездіяльності Мінінфраструктури і ФДМ конкурси на оренду досі не були проведені, а подані компаніями заявки так і залишилися без розгляду.

Ресторатори підозрюють, що виною всьому — бажання міністра інфраструктури “запустити” в аеропорт вигідних йому орендарів.

“Чиновники по-старому в першу чергу відстоюють свої інтереси, очікуючи якоїсь особистої вигоди. Чиї інтереси вони точно не відстоюють — це інтереси пасажирів, які залишаються без зручного сервісу, і державного бюджету, який залишається без орендної плати, податків від доходів, податків від зарплат співробітників, які забезпечують сервіс”, — кажуть підприємці.

За розрахунками, якби аеропорт отримав від міністерства фінансів та Фонду дозвіл на оренду 2 тис. метрів в терміналі F, то вже з вересня надходження від оренди досягали б 2 млн доларів. Крім того, якби пасажири були забезпечені повноцінним сервісом, термінал представляв би більший інтерес для лоукостерів.

На підставі озвучених фактів бізнесмени попросили Національне антикорупційне бюро внести всі обставини, які можуть свідчити про вчинення або підготовку до вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та доручити почати досудове розслідування проти посадовців Мінінфраструктури.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що проведення конкурсу на орендаря площ в терміналі F аеропорту “Бориспіль” опинилося в глухому куті через схеми, організованій міністром інфраструктури Владиславом Криклием і керівником ФДМ Дмитро Сенниченко. Також стало відомо, що міністр хоче “запустити” в аеропорт ресторан швидкого харчування McDonalds.

Крім того, в корупції міністра інфраструктури побічно звинуватила його заступник — Олександра Клитина. Після скандалу, що розгорівся Клитина була звільнена.

vesti.ua